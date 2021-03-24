Старшие дочери Пескова и Навки записали совместную песню «Папа»

https://static.news.ru/photo/78bfe14c-8cde-11eb-b6b1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков и Татьяна Навка Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина и дочь Дмитрия Пескова Лиза попробовали себя в качестве певиц и записали совместную песню. Дочь Навки давно занимается музыкой и уже выпускала песни, сейчас она попробовала поработать с Лизой Песковой.

Этот опыт очень порадовал Татьяну Навку, а песня под названием «Папа» так и вовсе растрогала жену пресс-секретаря президента.

Совместное творчество наших девочек! Лизы, которая является автором прекрасных слов, посвященных своему папе, и Саши, которая была безумно рада поучаствовать в творческом процессе со своей сводной сестрой, а также в написании музыкальной темы и аранжировки и, конечно же, стать исполнителем данной песни! — написала в анонсе к треку олимпийская чемпионка.

Сама Александра Жулина рассказала, что изначально не планировалось создавать песню как подарок на день рождения и тем более — записывать её. Но после девушки вдруг поняли, что композицию все должны услышать.

Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас, — написала в Instagram дочь фигуристки.

Александра Жулина родилась в браке Татьяны Навки с Александром Жулиным в 2000 году. Она много занималась большим теннисом, но травма заставила её оставить занятия спортом. Дочь Навки много времени посвящает учёбе. С 16 лет она начала заниматься музыкой и уже выпустила несколько песен.

Дочь Дмитрия Пескова Лиза родилась в 1998 году в браке пресс-секретаря президента с Екатериной Солоцинской. Сейчас Лиза работает в некоммерческом Фонде развития русско-французских исторических инициатив.

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