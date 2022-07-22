Стало известно, сколько зарабатывала в России скандальная певица Наргиз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наргиз

Осудившая спецоперацию на Украине и со скандалом покинувшая Россию певица Наргиз Закирова во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым получала по 1,5–2 млн рублей за один концерт, пишут «Народные Новости». По данным СМИ, в особо удачные месяцы доходы исполнительницы могли доходить до 10 млн рублей.

Однако уже в 2019 году гражданка США Закирова заявила, что никогда не перевезет своих детей из Штатов в Россию, потому что чувствует себя небезопасно в стране. Вместе с этим дочь певицы выразила мнение, что РФ — «это мафия». По данным СМИ, примерно в это же время Закирова пристрастилась к алкоголю и, по ее словам, начала «ведьмовать».

В мае 2022 года в ФСБ подтвердили, что Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.

Ранее адвокат певицы Бахром Исмаилов сообщил, что Наргиз запретили въезд в Россию сроком на 50 лет из-за её позиции по российской спецоперации на Украине. При этом сообщалось, что Наргиз была задержана в московском аэропорту и её могут депортировать на родину в Узбекистан, однако позже эта информация не подтвердилась.