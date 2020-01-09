https://static.news.ru/photo/599c429c-337f-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Ольга Скабеева/vk.com

Политические ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» на канале «Россия 1».

По данным исследовательской компании Mediascope, общественно-политические ток-шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым» россияне смотрели в будни чаще всего, сообщает Lenta.ru.

Третьей по популярности стала дневная версия программы Скабеевой и Попова.

Также отмечается, что новостной проект «Вести», выходящий на «России 1», опередил «Время» Первого канала на десятую долю процента, с рейтингом в 13,6%.

Как писал NEWS.ru, Владимир Соловьёв возглавил список журналистов, которые пользуются у россиян наибольшим доверием. Он с большим отрывом опередил своих коллег по телевизионному цеху — таких как Дмитрий Киселёв, Владимир Познер или Ирада Зейналова.