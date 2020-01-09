Политические ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» на канале «Россия 1».
По данным исследовательской компании Mediascope, общественно-политические ток-шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым» россияне смотрели в будни чаще всего,
Третьей по популярности стала дневная версия программы Скабеевой и Попова.
Также отмечается, что новостной проект «Вести», выходящий на «России 1», опередил «Время» Первого канала на десятую долю процента, с рейтингом в 13,6%.
Как писал NEWS.ru, Владимир Соловьёв возглавил список журналистов, которые пользуются у россиян наибольшим доверием. Он с большим отрывом опередил своих коллег по телевизионному цеху — таких как Дмитрий Киселёв, Владимир Познер или Ирада Зейналова.
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