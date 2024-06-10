Стало известно, почему семья Заворотнюк молчала о ее состоянии Актриса Старостина: Заворотнюк не хотела жалости и молчала о своем состоянии

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее семья скрывала информацию о ее состоянии, поскольку артистка не хотела жалости к себе, напомнила в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ ее коллега Елена Старостина. По словам звезды, больные люди не хотят слушать мнение здоровых.

Какое-то интервью было, где она говорила, чтобы ее не жалели. Больному человеку совершенно неинтересно мнение здоровых людей, — объяснила Старостина.

Актер и бывший однокурсник Заворотнюк Денис Матросов заявил, что серьезные болезни меняют человека, поэтому артистка и ее семья решили закрыться от публики. Он также отметил, что муж звезды Петр Чернышев ухаживал за супругой и она продолжала оставаться для него королевой.

Дочь Заворотнюк Анна ранее рассказала поклонникам, что долгое время не могла найти архивные фотографии. Однако, по ее словам, вдруг ей в голову кто-то «вложил» мысль посмотреть в одном из самых неожиданных мест. Это озарение девушка связала с помощью матери с того света.

Ранее члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей».