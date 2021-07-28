Стал известен соведущий Бузовой в новом шоу на ТНТ

Недавно певица Ольга Бузова вернулась в Москву со съёмок нового шоу телеканала ТНТ «Звёзды в Африке», в котором она выступала в роли ведущей. Подробности проекта пока держат в секрете, но уже стало известно, кто составит Бузовой пару в кадре. Об этом пишут «7 дней».

Работа над проектом длилась 26 дней: 16 звёзд российского шоу-бизнеса отправились в Африку, чтобы пройти проверку на прочность и померяться силами. Хотя детали нового шоу стараются держать в тайне, уже известны имена некоторых участников. Так, например, в проекте снялись Айза, Даня Милохин, Анна Хилькевич, Алексей Ягудин и Виктория Боня. Соведущим Бузовой станет 41-летний юморист Михаил Галустян, несмотря на распространённое мнение в Сети о том, что компаньоном певицы в кадре должен стать популярный блогер Даня Милохин.

Ранее стал известен гонорар Бузовой за её участие в спектакле МХАТа «Чудесный грузин». Несмотря на то что театр собирался продлить контракт с певицей, МХАТ перенёс показ спектакля с Бузовой на неопределённый срок.