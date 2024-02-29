Стали известны подробности состояния Алибасова Сын Алибасова: продюсер не парализован и может двигаться

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов

Продюсер Бари Алибасов не парализован и может двигаться и говорить, а также узнает близких, сообщил его сын Бари Алибасов-младший. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что выписать шоумена домой могут уже 1 марта. По его словам, отцу поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».

Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает, — рассказал Алибасов-младший.

По его словам, жена продюсера вовремя успела вызвать скорую, поэтому инсульт не успел развиться из-за гипертонического криза. Сын также отрицает, что у отца возникли проблемы с памятью. Тем временем телевизионщики, которые планировали снять выписку Алибасова, сообщили изданию, что у продюсера все же был микроинсульт, но серьезных последствий действительно нет.

Алибасов-младший ранее сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества.

До этого стало известно о госпитализации основателя группы «На-На» Бари Алибасова в реанимацию одной из столичных клиник. Медики диагностировали артисту инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь докторов.