Стали известны подробности «драки» Погребняк и Тюльпановой в Москве

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Драка жены футболиста Павла Погребняка Марии и бывшей супруги Александра Кержакова Миланы Тюльпановой в столице оказалась постановкой. Об этом сообщила помощница супруги нападающего «Урала» Дина.

Сцена была постановочная, для фотосессии, — рассказала она «Вечерней Москве».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как одна девушка толкает вторую, в результате чего та падает на брусчатку. После этого нападавшая делает вид, что хочет ударить её в живот.

Помощница Марии Погребняк также отметила, что в результате «драки» никто не пострадал и ещё раз подчеркнула, что все сообщения о стычке жён известных футболистов являются ложными.

Сами девушки никаких комментариев не давали, однако заинтриговали подписчиков фотографиями якобы «после стычки», опубликованными в Instagram. На одном из таких кадров Милана Тюльпанова поставила хэштег «За Шишкову».

Как писал NEWS.ru, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова летом была замечена в компании защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который был изрядно нетрезв.