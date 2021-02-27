Стала известна стоимость квартиры Ахеджаковой, где прописан её бывший муж

https://static.news.ru/photo/d18d1b28-7988-11eb-abc0-96000091f725_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: vk.com/liya_ahedzhakova

Лия Ахеджакова судится с бывшим мужем Борисом Кочейшвили, пытаясь выписать его из квартиры. Экс-супруг актрисы завёл роман и теперь Ахеджакова боится, что он будет претендовать на её жильё.

Квартира, на которую может претендовать второй муж актрисы, стоит 40 млн рублей. Она находится на улице Удальцова. Сам Кочейшвили живёт в старинном особняке в центре Москвы, но дом этот принадлежит Союзу художников. Свои картины художник не продаёт и так и не обзавёлся собственным жильём.

Выписать бывшего мужа Ахеджакова хотела ещё 10 лет назад, рассказала актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ . Сам художник пообещал журналистам выписаться добровольно, но вдаваться в детали не захотел.

Общение проходило через окно квартиры, где сейчас живёт художник. Экс-супруг актрисы не пожелал общаться с журналистами напрямую и кратко отвечал из окна.

Отстаньте от меня! — крикнул Кочейшвили на вопрос, когда он выпишется из квартиры знаменитой бывшей жены, и закрыл окно.

Это второй муж актрисы, первым был актёр Валерий Носик, талантливо сыгравший в фильмах «Большая перемена». «Анискин и Фантомас» и других. Вторым мужем актрисы стал художник Борис Кочейшвили, который мало заботился о семье, и основной добытчицей стала актриса.

Несмотря на это, Ахеджакова поддерживала супруга и добилась того, что выставка его работ прошла в Париже. Как только художник стал знаменитым и популярным, он сразу охладел к актрисе, из-за чего Ахеджакова рассталась с ним.

Третий муж актрисы, за которого она вышла замуж в 2001 году, фотограф Владимир Персиянов. Он моложе Ахеджаковой на 20 лет, но это не мешает им жить душа в душу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ахеджакова решила, что теперь её бывший муж может прописаться у новой возлюбленной, и обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием выселить художника из квартиры. Первое заседание должно было пройти 15 февраля, но в суде не появились ни художник, ни его представители.