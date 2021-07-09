Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Директор советского и российского артиста Бориса Моисеева Сергей Горох раскрыл в разговоре с порталом BLITZ+ размер пенсии известного певца. Представитель танцора отметил, что Моисеев получает пенсию в размере 85 тысяч рублей.

Кроме того, он (Борис Моисеев. — NEWS.ru) получает ещё и авторские отчисления за творчество — на руки он получает 150–170 тысяч ежемесячно, — заявил Горох.

С 2015-го Моисеев перестал активно гастролировать, но до 2019-го ещё выпускал новые композиции. Но после перенесённого инсульта танцора частично парализовало. Он принимает гостей и отвечает на письма, но говорит с трудом.

В марте Моисеев отпраздновал 67-летие. Близкая приятельница эпатажной звезды Светлана Чабанова опубликовала первый за несколько лет снимок Моисеева, так как до этого в соцсетях публиковались лишь архивные кадры. На первом снимке исполнитель хита «Голубая луна» стоит в окружении друзей с букетом и воздушным шаром. На втором он уже сидит на диване, смеётся и что-то рассказывает гостям.

Инсульт у Моисеева случился зимой 2010 года. Врачи боролись за его жизнь почти год. Выписали артиста в феврале 2011 года. После этого певец попытался работать в прежнем ритме, но это было невозможно и он решил отказаться от концертов и пройти реабилитацию. Однако в 2015 году у Моисеева случился очередной удар и он окончательно перестал выходить в свет и появляться на публике.

Ранее вдова певца Иосифа Кобзона Нелли опровергла слухи о том, что Моисеев находится в критическом состоянии, и рассказала о своих отношениях со старым приятелем. О том, что с Борисом Михайловичем всё в порядке, заявил и его директор и близкий друг Сергей Горох, отметив, что певец ни в чём не нуждается, сообщал NEWS.ru.