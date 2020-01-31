В Сети продолжают обсуждать скандал между футболистом Андреем Аршавиным и его экс-супругой Алисой Казьминой. Своё мнение о спортсмене высказал и новый избранник девушки. По его словам, поступок Аршавина, который выгоняет своих детей на улицу будто «гастарбайтеров и бомжей», не заслуживает уважения.
Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак... Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу, — возмутился мужчина.
Он напомнил, что когда-то футболист в его присутствии кричал о том, что никогда не вернётся сюда, а теперь выгоняет детей на улицу,
Экс-игрок «Зенита» развёлся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Андрей и Алиса были вместе 6 лет, из них 3 года прожили в официальном браке.
Ранее, как писал NEWS.ru, мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселяет из квартиры бывшую невестку с внуками. Это ответ на действия самой Алисы Казьминой. Вдаваться в подробности Татьяна Аршавина не стала, отметив только, что это «семейное дело» и поступает она «точно так же», как поступает невестка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен