https://static.news.ru/photo/166724de-441d-11ea-8829-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин с женой Алисой Казьминой Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Сети продолжают обсуждать скандал между футболистом Андреем Аршавиным и его экс-супругой Алисой Казьминой. Своё мнение о спортсмене высказал и новый избранник девушки. По его словам, поступок Аршавина, который выгоняет своих детей на улицу будто «гастарбайтеров и бомжей», не заслуживает уважения.

Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак... Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу, — возмутился мужчина.

Он напомнил, что когда-то футболист в его присутствии кричал о том, что никогда не вернётся сюда, а теперь выгоняет детей на улицу, передаёт «КП-Урал».

Экс-игрок «Зенита» развёлся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Андрей и Алиса были вместе 6 лет, из них 3 года прожили в официальном браке.