«Совсем нет груди»: Каменских расстроила фанатов откровенным фото

https://static.news.ru/photo/2f4c6e02-c1f6-11eb-b64e-96000091f725_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Певица Настя Каменских поделилась в Instagram откровенной фотографией, которая расстроила некоторых фанатов. По их мнению, у артистки «совсем нет груди».

На снимке звезда позирует на фоне пляжа в сексуальном чёрном купальнике с завязками и тёмной лёгкой накидке.

После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение — это всегда начало чего-то нового. И прекрасного, — написала Каменских.

Некоторые подписчики сразу начали критиковать певицу. Они указали не только на небольшой размер бюста артистки, но и посчитали, что она потолстела. Кроме того, ей предъявили претензии в излишней откровенности.

А начинала карьеру как хорошо! Сейчас оголилась уже дальше некуда. <...> Зачем так делаешь, Настя? Очень вульгарно, — расстроено заметила одна из фанаток.

Однако большинство поклонников всё же восхитились красотой звезды. Они подчеркнули, что тело Каменских — идеальное, а купальник ей очень идёт.

Ранее певица Лолита Милявская, которая заметно похудела, восхитила поклонников стройной фигурой. На своей странице в Instagram она опубликовала видео в ярком и откровенном купальнике.