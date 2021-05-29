«Совсем нет груди»: Каменских расстроила фанатов откровенным фото

Певица Настя Каменских поделилась в Instagram откровенной фотографией, которая расстроила некоторых фанатов. По их мнению, у артистки «совсем нет груди».
На снимке звезда позирует на фоне пляжа в сексуальном чёрном купальнике с завязками и тёмной лёгкой накидке.
После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение — это всегда начало чего-то нового. И прекрасного, — написала Каменских.
Некоторые подписчики сразу начали критиковать певицу. Они указали не только на небольшой размер бюста артистки, но и посчитали, что она потолстела. Кроме того, ей предъявили претензии в излишней откровенности.
А начинала карьеру как хорошо! Сейчас оголилась уже дальше некуда. <...> Зачем так делаешь, Настя? Очень вульгарно, — расстроено заметила одна из фанаток.
Однако большинство поклонников всё же восхитились красотой звезды. Они подчеркнули, что тело Каменских — идеальное, а купальник ей очень идёт.