Соседов высмеял вокальные данные дочери Валерии

https://static.news.ru/photo/cac515cc-775c-11ea-ad50-fa163e074e61_660.jpg Шена Шульгина Фото: instagram.com/shena_music

Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя новость о том, что дочка Валерии поменяла имя, заметил, что это всё равно ей не поможет, так как у неё скромные вокальные данные.

Начинающая певица кардинально сменила имидж. Она отказалась от длинных локонов, отдав предпочтение мальчишеской стрижке. Изменения затронули даже юридическую сторону жизни. Шена Шульгина получила новый паспорт.

Я думаю, что ей новое имя не поможет. Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она — средняя певица. Таких голосов тысячи, — заметил критик в эфире программы «Звёзды сошлись».

Он напомнил, что Кристина Орбакайте тоже обладала скромным голосом, но она много работала с педагогами по вокалу, чтобы соответствовать своей знаменитой матери.

В свою очередь ведущая Тутта Ларсен заявила, что Шена Шульгина пытается отгородиться от «бэкграунда родителей», чтобы пройти свой путь в музыке.

Как писал NEWS.ru, дочь певицы Валерии опубликовала свой паспорт, чтобы развеять все мифы, касающиеся её имени.