Соседов высмеял вокальные данные дочери Валерии

Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя новость о том, что дочка Валерии поменяла имя, заметил, что это всё равно ей не поможет, так как у неё скромные вокальные данные.
Начинающая певица кардинально сменила имидж. Она отказалась от длинных локонов, отдав предпочтение мальчишеской стрижке. Изменения затронули даже юридическую сторону жизни. Шена Шульгина получила новый паспорт.
Я думаю, что ей новое имя не поможет. Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она — средняя певица. Таких голосов тысячи, — заметил критик в эфире программы «Звёзды сошлись».
Он напомнил, что Кристина Орбакайте тоже обладала скромным голосом, но она много работала с педагогами по вокалу, чтобы соответствовать своей знаменитой матери.
В свою очередь ведущая Тутта Ларсен заявила, что Шена Шульгина пытается отгородиться от «бэкграунда родителей», чтобы пройти свой путь в музыке.
Как писал NEWS.ru, дочь певицы Валерии опубликовала свой паспорт, чтобы развеять все мифы, касающиеся её имени.
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