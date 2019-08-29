https://static.news.ru/photo/9450e064-ca43-11e9-9686-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Новая волна» — это узкоклановый фестиваль, где представителей СМИ воспринимают как обслуживающий персонал. Такое мнение о конкурсе высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, он не видел ни одной трансляции концертов и в дальнейшем смотреть не собирается. В немалой степени потому, что считает себя оскорблённым из-за отношения организаторов к журналистам. Репортёр подчеркнул, что «никогда в качестве обслуги не работал ни на каком фестивале».

Меня четыре года терпели, оплачивая мне дорогу, отель и довольствие, а потом сказали: «Пусть вам оплачивает присутствие на фестивале редакция, а мы дадим только аккредитацию». Но мало какие редакции готовы оплачивать командировки журналистов, поэтому посещать «Новую волну» я перестал, — рассказал Соседов News.ru.

Он отметил, что был бы готов «работать там профессионально». Однако «по-человечески и зрительски» этот конкурс абсолютно неинтересен, уточнил музыкальный критик.

Ранее он также раскритиковал певца Филиппа Киркорова из-за того, что тот допустил нецензурную брань по отношению к команде, которая готовила на «Новой волне» постановку его нового номера. Соседов назвал артиста бесталанным и выразил удивление тем, что люди ходят на его концерты.

Музыкальный конкурс «Новая волна» проводится ежегодно в российском курортном городе Сочи. Туда он переехал из латвийской Юрмалы после того, что в 2014 году власти прибалтийского государства запретили въезд на территорию страны нескольким исполнителям из РФ. В этом году фестиваль проходит с 24 по 29 августа.