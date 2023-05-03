Соседов назвал две причины внезапного возвращения Пугачевой в Россию Критик Соседов: Пугачева могла вернуться, чтобы продать дом и похоронить Зайцева и Юдашкина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о том, зачем певица Алла Пугачева вернулась в Россию. В беседе с NEWS.ru он предположил, что артистка приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, с которыми работала и дружила долгие годы. Оба кутюрье будут похоронены в ближайшие дни. При этом Соседов не исключил варианта, что причиной возвращения Пугачевой могут быть дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.

Может быть, дом будет продавать. Может быть, отдаст дань памяти и уважения двум гениям моды, которым она многим обязана, — рассказал Сергей Соседов.

О возвращении Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала спецоперации на Украине, в Москву сообщила 3 мая помощница артистки Елена Чупракова. Пока неизвестно, пойдет ли исполнительница на прощание со своими друзьями, модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Пугачева отреагировала на смерть легендарного модельера словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все». В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она опубликовала черно-белую фотографию молодого кутюрье.

Как рассказала NEWS.ru сотрудница храма святителя Николая Чудотворца в селе Здехово Нина, похоронить Вячеслава Зайцева на сельском кладбище в Щелково решили его родственники. Она отметила, что покойный кутюрье часто приходил в церковь и помог восстановить разрушенную обитель в Каблуково. Отпевание и похороны Зайцева пройдут 4 мая.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец в разговоре с NEWS.ru назвал Юдашкина олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны. Прощание с кутюрье запланировано на 6 мая и должно пройти на Троекуровском кладбище.