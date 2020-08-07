Соседи по даче затравили звезду «Голоса»

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Участница популярных песенных шоу Анастасия Спиридонова подверглась нападкам владельцев соседних участков в Подмосковье.

Недавно вместе с мужем они купили землю под строительство дома и начали расчищать территорию от сухих деревьев. Это не понравилось соседям, и они натравили на звезду «Голоса» и «Трёх аккордов» полицию.

По мнению владельцев соседних участков, Спиридонова спиливала деревья незаконно. При этом одна из местных женщин пытается добиться сноса дачного посёлка и пишет в разные инстанции письма по этому поводу, так как считает, что его возвели незаконно.

С этой дамой у нас, когда приехала полиция, был неприятный разговор. Она сказала, что жизнь положит, но наш поселок снесёт, — сказала Спиридонова «Собеседнику».

После того, как полицейские проверили у Спиридоновой все документы на строительство и вырубку, они уехали. Перед этим правоохранители, однако, предупредили певицу, что её может вызвать участковый. Спиридонова не собирается отказываться от строительства дома и планирует начать его в середине августа.

Травле подверглась и другая звезда отечественного шоу-бизнеса.

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