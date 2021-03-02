Соловьёв задал неудобные вопросы сыну Киселёва, получившему орден от Путина

https://static.news.ru/photo/eb9f47c6-7ba3-11eb-8b2d-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Соловьёв LIVE / youtube

Музыканта Юрия Киселёва, известного как ЮрКисс, пригласил на беседу в свой YouTube-канал телеведущий Владимир Соловьёв. Он задал вопросы про полученный им орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и участи знаменитого отца в карьере певца.

По признанию 23-летнего Киселёва-младшего, он самостоятельно организовывал концерты в Крыму, в Донбассе и Сирии, за что и был награждён лично Владимиром Путиным.

ЮрКисс занимается концертами уже пять лет, также в указанных регионах он участвовал в благотворительности. Что касается участия отца музыканта — бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселёва — он постоянно занят, поэтому не помогал сыну в организации концертов, признался ЮрКисс.

Он также сообщил, что в семейном бизнесе с 16 лет. А свой успех молодой человек объясняет желанием работать на благо России.

Как ранее писал NEWS.ru, российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв в 2000-х годах являлся совершенно другим человеком, считает генеральный продюсер RTVI, а также лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам музыканта, Соловьёв тогда по-другому выглядел и говорил, был «физиономически» другим.