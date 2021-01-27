Солнцев жёстко прошёлся по Волочковой после её расставания с бойфрендом

https://static.news.ru/photo/5a8eb77c-612b-11eb-8884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший участник «Дома-2» и светский обозреватель Рустам Солнцев жёстко прошёлся по Анастасии Волочковой. Поводом стало заявление балерины о расставании с не ведомым никому бойфрендом.

Волочкова объявила о разрыве отношений с неким Олегом вслед за Бузовой, которая тоже рассталась со своим бойфрендом. Интересно, что у обеих звёзд день рождения приходится на 20 января.

Солнцев считает, что всему виной — алкоголь.

Ещё одна запойная рассталась с тем, кого никто не видел. Никогда, — написал обозреватель в Instagram.

По словам экс-участника телестройки, на личную жизнь балерины повлияла алкогольная зависимость, и с этим согласились его подписчики. Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что возлюбленный сбежал от артистки, другие — что она его выдумала под влиянием спиртного.

«Олежа — добрый и терпеливый парень, не бедный. Она его довела своей непорядочностью и неадекватом, и он её бросил на Новый год. Не благодарите», «Сама придумала, сама поверила, сама рассталась», «Хорошо, когда мужик выдуманный, — хочу рассталась, хочу помирилась», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова объявила о разрыве с возлюбленным, чью личность она продолжает держать в секрете. Звезда заявила, что инициатором расставания была именно она.