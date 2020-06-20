Собчак съязвила над подругами после фотошопа

https://static.news.ru/photo/364f7d1c-b2a1-11ea-a376-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак «преобразила» себя в фотошопе и таким образом подшутила над подругами, которых не узнать после манипуляций в редакторе. Ведущая «поколдовала» над своим снимком, поменяв макияж, тон кожи и цвет глаз.

В итоге телеведущую можно было узнать с трудом, чего она, собственно, и добивалась.

А вы ещё обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга? — съязвила Собчак в подписи к коллажу.

Эксперимент ведущей вызвал бурное обсуждение в Сети. В дискуссию вступили не только поклонники ведущей, но и артисты. Екатерина Варнава, к примеру, написала, что уж её-то можно будет узнать «всегда и везде». Матильда Шнурова подколола Собчак, назвав её «неопытным пользователем», потому что ведущая не увеличила в фотошопе губы и глаза.

Я очень тяжело переношу такие истории! Даже врать не буду, что мне всё равно! Но пошутила ты тонко, — отметила дизайнер Евгения Линович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тина Канделаки метко ответила на очередной выпад Ксении Собчак, которая раскритиковала бывшую подругу за рекламу спорта с «весом в 70 килограммов». Бывшая ведущая «Дома-2» высказалась в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» в эфире YouTube-шоу Comment Out.