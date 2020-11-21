Собчак расстроилась из-за туалета на экскурсии в Троице-Сергиеву лавру

https://static.news.ru/photo/390c0b5c-2cd5-11eb-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей экскурсии в Троице-Сергиеву лавру. По словам журналистки, экскурсию ей подарил её муж Константин Богомолов.

Сама святыня её восхитила красотой, что нельзя сказать о самом городе Сергиев Посад.

Кроме указателей на китайском никаких знаков того, что город хочет быть центром туризма, — написала она на своей странице в Instagram.

Город, по её мнению, сильно проигрывает Суздалю, а ведь Сергиев Посад — мировой религиозный центр паломничества. Но больше всего Собчак потрясло состояние общественного туалета у Лавры.

Это, простите, очко. Причем Платное (!) Очко, где 15 рублей принимают paypalом по карте!!! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет — нет, — написала она в соцсети.

Она также добавила, что сейчас самое время развивать туризм внутри России.

Как писал NEWS.ru, супруг Собчак Константин Богомолов также поделился своими впечатлениями от экскурсии в монастырь. На своей странице в соцсети он высмеял цифровизацию в платных туалетах. Он опубликовал фото, на котором было запечатлено напечатанное на принтере объявление с указанием цены. Рядом присутствует и табличка, где перечислены доступные платёжные системы.