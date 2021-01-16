Собчак посмеялась над запевшей по примеру Бузовой бывшей подружкой Тимати

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Ксения Собчак высмеяла бывшую спутницу Тимати модель Анастасию Решетову, запевшую на публику. Решетова опубликовала в Instagram ролик, в котором она исполняет песню Алсу «Весна».

При этом модель заверила подписчиков, что «обычно» такое видео находится в личном архиве. Этого не смогла не заметить Собчак, которая не только раскритиковала ударившуюся в музыку модель, но и намекнула на её сходство с Бузовой.

Особенно Собчак задели новости о совместном отдыхе Тимати, Решетовой и их сына в Дубае после громкого расставания.

Потянуло на пение после расставания? Ну это, как мы знаем, бывает, — подписала ролик с поющей Решетовой в своём Telegram-канале Собчак.

Подписчики бывшей ведущей «Дома-2» сразу поняли намёк на Бузову, которая тоже запела после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но за эти четыре года ещё одна ведущая телестройки не только добилась успехов, но и стала объектом постоянных насмешек со стороны Собчак. Только недавно та раскритиковала «свадьбу» Бузовой и Манукяна на Мальдивах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и активный блогер Ксения Собчак не стала останавливаться в творческих поисках после критики вокальных экспериментов. Она решила попробовать себя в качестве музыканта и сыграла на арфе.