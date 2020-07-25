Собчак ответила на вопрос о длительности хорошего секса

https://static.news.ru/photo/09c55900-ce77-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один журналист задал вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, сколько должен длиться хороший секс. Он отметил следующее: учёные из США утверждают, что оптимальный половой акт должен быть не менее 7–13 минут. Об этом светская львица рассказала в Telegram.

Она рассказала, что очень удивилась данному опросу, так как не является сексологом. Однако ей приятно, что её считают экспертом в этой области.

Наконец-таки хоть кто-то спросил меня по моей профильной теме! — прокомментировала вопрос Собчак.

Телеведущая при этом добавила, что сексуальный контакт зависит от размера «актора» происходящего. При этом ранее журналисты Ксении Анатольевне вопросов о её экспертном мнении о сексе не задавали, ведь она не сексолог. Может быть, корреспондента натолкнуло на эту мысль то, что Собчак выступала ведущей скандально известного шоу «Дом-2».

Как писал NEWS.ru, ранее Татьяна Толстая оценила профессиональные и личные качества Ксении Собчак.