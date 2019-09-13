https://static.news.ru/photo/50ee963e-d63e-11e9-ab53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему приехала в ЗАГС для регистрации брака с режиссёром Константином Богомоловым на катафалке, у которого был открыт багажник.

ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Потому что мы дышим, — написала звезда в Telegram-канале.

Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС для регистрации брака на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».

Торжество обошлось молодожёнам в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу доверили Игорю Вернику.