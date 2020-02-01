Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram видео, в котором она предстала в необычном образе Бабы-яги.
По словам светской львицы, она решила всем «показать своё истинное лицо». Судя по кадрам, она готовится к какому-то проекту. В хештегах Собчак также написала: «Скоро что-то будет». Что именно она имела в виду, пока остаётся загадкой.
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак неудачно пошутила о закрытии границы с Китаем из-за коронавируса, чем вызвала возмущение подписчиков своего Instagram. Звезда опубликовала фото в ободке, украшенном звёздами, и заявила, что у неё с детства «Корона-вирус».
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