https://static.news.ru/photo/1fd84b30-44ed-11ea-bd28-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram видео, в котором она предстала в необычном образе Бабы-яги.

По словам светской львицы, она решила всем «показать своё истинное лицо». Судя по кадрам, она готовится к какому-то проекту. В хештегах Собчак также написала: «Скоро что-то будет». Что именно она имела в виду, пока остаётся загадкой.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак неудачно пошутила о закрытии границы с Китаем из-за коронавируса, чем вызвала возмущение подписчиков своего Instagram. Звезда опубликовала фото в ободке, украшенном звёздами, и заявила, что у неё с детства «Корона-вирус».