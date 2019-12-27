https://static.news.ru/photo/4e2e68de-28d7-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Константин Эрнст Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Телеведущая Ксения Собчак осыпала генерального директора Первого канала Константина Эрнста комплиментами.

Эрнст офигенный. Он умный и талантливый... Женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг, — заявила журналистка в разговорной программе «Собчак без сахара».

По её словам, если в РФ какие-то мужчины и могли бы ей понравиться, то это были бы Эрнст и миллиардер Александр Мамут. При этом она отметила, что сейчас такими вещами не интересуется, так как «глубоко замужем на ближайшие пару месяцев».

Ранее NEWS.ru писал, что светская львица показала фото в высокой чёрной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом и огромных серьгах с ликом Иисуса Христа, шокировав подписчиков.