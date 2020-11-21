Снигирь выложила фото повзрослевшего сына от Цыганова

https://static.news.ru/photo/f3259006-2cc3-11eb-a824-fa163e074e61_660.jpg Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: yuliasnigir/instagram.com

Актриса Юлия Снигирь в Instagram выложила снимок повзрослевшего сына Фёдора от актёра Евгения Цыганова.

Говорят, сегодня День сыновей, — написала Снигирь в социальной сети.

Подписчики актрисы восторженно оценили новое фото. Также в ходе обсуждения возник спор, на кого же из родителей больше похож ребёнок. Часть поклонников отметила, что Фёдор больше похож на своего отца.

Известно, что Снигирь ведёт непубличный образ жизни и старается поменьше рассказывать о личном. Несколько лет назад актриса вступила в отношения с Цыгановым, который ушёл к ней, оставив жену и семь детей. В 2016 году у пары родился сын.

Ранее NEWS.ru писал, что Снигирь продемонстрировала дорогую обновку из новой коллекции модного дома.

Сумка Dior St Honoré появилась в продаже 30 октября, стильный аксессуар, согласно информации на официальном сайте марки, стоит $4600.

Свою любовь к предметам роскоши актриса объяснила трудным детством.