СМИ выясняют, почему новая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова имеет доступ к его счетам, а бывшая супруга не имела. Елена Степаненко не могла пользоваться деньгами юмориста.
На данный момент на счетах Петросяна есть два миллиарда рублей,
Ранее NEWS.ru сообщал, что история о том, что Евгений Петросян пытался откупиться от Елены Степаненко миллиардом рублей, является фейком от начала и до конца. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин. По его словам, за этими слухами может стоять сама Степаненко, у которой, по всей видимости, началось «раздвоение личности».
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