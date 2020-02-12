https://static.news.ru/photo/f9da6864-4e1f-11ea-a374-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

СМИ выясняют, почему новая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова имеет доступ к его счетам, а бывшая супруга не имела. Елена Степаненко не могла пользоваться деньгами юмориста.

На данный момент на счетах Петросяна есть два миллиарда рублей, пишет KP.RU. Ранее своими счетами распоряжался сам артист. Татьяна Брухунова не стесняется демонстрировать свои запросы. Она пишет в Instagram, что носит только «брендовые вещи» и обедает в дорогих ресторанах. Не жалеет супруг денег и на путешествия молодой жены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что история о том, что Евгений Петросян пытался откупиться от Елены Степаненко миллиардом рублей, является фейком от начала и до конца. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин. По его словам, за этими слухами может стоять сама Степаненко, у которой, по всей видимости, началось «раздвоение личности».