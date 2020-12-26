Девушка Моргенштерна намекнула на беременность

https://static.news.ru/photo/d1fa3cf6-4771-11eb-bb5e-fa163e074e61_660.jpg Дилара Зинатуллина Фото: instagram.com/influesii

Девушка российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула в Instagram на своё интересное положение. Она опубликовала фотографию, на которой Алишер Валеев (настоящее имя артиста) нежно прижимается к её животу.

Кроме того, под фотографией девушка оставила эмодзи, символизирующего семью с ребёнком. Подписчики Дилары в комментариях сразу же стали активно обсуждать её возможную беременность.

Многие при этом отметили, что ранее в сторис она выкладывала своё фото с бокалом шампанского в руках. Одновременно часть аудитории девушки выразили уверенность, что ей и её возлюбленному пора становиться родителями.

Рэпер Моргенштерн стал участником в очередном выпуске программы «Давай поженимся!», который вышел на Первом канале 24 декабря. В качестве жениха на передаче выступил музыкант и саунд-продюсер 21-летний Slava Marlow, Моргенштерн пришёл на программу как «друг жениха». Также в программе принял участие модельер Александр Васильев, который подвергся за это жёсткой критике со стороны своих подписчиков с соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на песню «Я съел деда» рэпера Моргенштерна пожаловался депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков.