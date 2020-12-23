В Госдуме заявили, что Моргенштерн «переплюнул» Киркорова в пошлости

https://static.news.ru/photo/554e4eba-4526-11eb-93ce-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

На песню «Я съел деда» рэпера Моргенштерна пожаловался депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков.

Вот недавно по одному из центральных каналов в течение часа показывали некоего парня из Уфы. Он назвал себя Моргенштерн. И он пел песню «Я съел своего деда, очень вкусный дед». Он реально так пел, кривлялся... Он переплюнул даже Филиппа Киркорова, — цитирует его РИА Новости.

Моляков добавил, что молодёжь 13–14 лет присудила Моргенштерну звание лучшего музыканта 2020 года. Кроме того, он обратился к замглавы Минцифры Бэлле Черкесовой и потребовал, чтобы в правительственную комиссию, которая оценивает контент для детей, были допущены депутаты Госдумы.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, повышающий требования к специалистам, которые проводят экспертизу информационной продукции для детей.

Как отмечал рэпер, в песне он лишь использовал в качестве названия песни одноимённый интернет-мем. Он появился в августе 2018 года и не несёт особого смысла.

Прокуратура подала административный иск в Колпинский суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории РФ композицию «Я съел деда». Чтобы вынести решение, суд прослушает песню Моргенштерна во время заседания, так как специалисты «не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия».

Ранее артист театра «Кривое зеркало» Александр Морозов объяснился за своё предложение «закопать Моргенштерна на кладбище» рядом с другими сатанистами.