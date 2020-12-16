Прокуратура потребовала запретить показ в России аниме «Тетрадь смерти»

Прокуратура потребовала запретить в России несколько аниме-мультфильмов, в том числе популярное японское аниме «Тетрадь смерти». Соответствующий иск ведомство подало в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, суд зарегистрировал административные исковые заявления прокуратуры «о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено». Дела приняты к производству.

Кроме того, прокуратура также потребовала запретить одну из песен рэпера Моргенштерна.

Популярный японский мультфильм «Тетрадь смерти» уже требовали запретить в 2013 году на Урале после того, как было найдено тело школьницы. Девочку довели до самоубийства. В ходе расследования в её личных вещах были обнаружены комиксы «Тетрадь смерти».

Ранее NEWS.ru писал, что кинокомпании Liden Films и FelixFilm создали аниме-сериал по манге Urasekai Picnic (Otherside Picnic). Комикс основан на фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Проект расскажет о Торико и Сорави, которые исследуют Потусторонье, чтобы раскрыть его загадки и найти одного важного человека. Манга, описывающая события, выходит с 2017 года.