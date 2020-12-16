Клоун из «Кривого зеркала» назвал шуткой призыв «закопать» Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/4857fc68-402d-11eb-8cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист театра «Кривое зеркало» Александр Морозов объяснился за своё предложение «закопать Моргенштерна на кладбище» рядом с другими сатанистами. Известный клоун назвал этот призыв не более чем «шуткой».

Морозов, в пух и прах раскритиковавший музыканта, резко сменил своё мнение о нём. Он даже объяснил, почему непохожий на всех рэпер столь популярен у молодёжи.

По словам артиста театра Петросяна, на самом деле у Моргенштерна «интересная музыка» и сам он «хороший музыкант». Тем более что сейчас популярны песни, в которых «ничего не понятно».

Сколько я пытался разобрать слова, но не смог. Но в этом есть какая-то замануха. У него чудесные клипы, и, давайте будем честными, он обаятельный пацан. В нём есть харизма и обаяние. А то что я его ругал. Это шутка. Мне он нравится как музыкант, — заявил клоун в интервью Teleprogramma.pro.

Всё, что не нравится Морозову в Моргенштерне, — это татуировка на лбу в виде трёх шестёрок. Юморист списывает этот элемент образа рэпера на хайп, но в целом признаётся, что «ненавидит сатанистов».

Я православный человек, поэтому это не может мне нравиться. А так он классный, — заявил Морозов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский юморист Александр Морозов, известный своими выступлениями в шоу «Кривое зеркало», оценил внешний вид рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), накануне решившего найти невесту на передаче «Давай поженимся!». Комик раскритиковал музыканта за внешний вид, в частности — за татуировку в виде трёх шестёрок на лбу.