Моргенштерн принял участие в передаче «Давай поженимся!»

https://static.news.ru/photo/a7418fe0-45f6-11eb-ab15-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) принял участие в очередном выпуске программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

В качестве жениха на передаче выступил музыкант и саунд-продюсер 21-летний Slava Marlow, получивший известность по совместным работам с Моргенштерном, который пришёл на программу как «друг жениха».

Я не верила, что год может так погано закончиться без какого-то прекрасного потрясения для меня. И вот оно случилось, — заявила ведущая передачи Лариса Гузеева, обрадовавшаяся таким гостям.

Ранее депутат Госдумы Игорь Моляков раскритиковал присуждение Моргенштерну звания лучшего музыканта 2020 года. Он обратился к замглавы Минцифры Бэлле Черкесовой и потребовал, чтобы в правительственную комиссию, которая оценивает контент для детей, были допущены депутаты Госдумы.

Как сообщал NEWS.ru, прокуратура подала административный иск в Колпинский суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории РФ композицию «Я съел деда». Чтобы вынести решение, суд прослушает песню Моргенштерна во время заседания, так как специалисты «не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия».