Смерть звезды «Дома-2» изучили участники шоу «Битва экстрасенсов»

https://static.news.ru/photo/9d326d32-81be-11ea-87d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов и Григорий Кузнецов начали расследовать смерть бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Василия Жулинского.

Семья погибшего обратилась к ним, так как следствие не дало разъяснений насчёт смерти Жулинского, сообщает Starhit.ru.

Василий был творческим человеком. А такие люди всегда находятся на грани и ходят по лезвию. У него было нехорошее окружение, не ту культуру он выбрал. Вокруг него была неблагополучная компания, — сообщил Григорий Кузнецов

Дмитрий Волхов отверг версию о самоубийстве. Также он сообщил, что смерть произошла не из-за отношений с женщиной, но в гибели Василия Жулинского «есть женский след».

Вижу, что он один, и сердца женщины нет у него. Но всё же в его смерти есть какой-то женский след. Вижу двух женщин плотного телосложения со светлыми волосами. Хочу понять, кто они. Они могли иметь отношение к гибели Василия, — поделился мнением Дмитрий Волхов.

Участники «Битвы экстрасенсов» пообщались с семьёй погибшего и навестили его могилу, там они продолжили своё расследование.

Ребята употребляли запрещённые препараты, а Василий снимал их. Многих это задело. На этой почве возник конфликт. С этого момента Жулинский чувствовал, что умрёт. На самом деле, смерть человека — не шок. Его готовят к этому. Василий умер от того, что утонул, будучи сам в наркотическом опьянении. Он сам зашёл в воду. У него начались проблемы с сердцем. А другие ребята не остановили его, так как сами были пьяными. Жулинский винит их в этом, — подытожил Григорий Кузнецов.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» ушёл из дома 16 июня 2013 года. Его тело нашли спустя три дня в водоёме.

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