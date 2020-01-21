За слова о «рожающем быдле» телеведущую и модель Алёну Водонаеву могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в разговоре с журналистами сообщил «звёздный» адвокат Сергей Жорин, который ранее представлял в суде Евгения Петросяна, Бари Алибасова и других знаменитостей.
Юрист отметил, что высказывания Водонаевой о «рожающем быдле» могут подпасть под статью УК РФ о возбуждении ненависти или вражды по отношению к социальной группе. Также телеведущую возможно осудить за эти слова по закону об оскорблении общества и государства, предусматривающему административную ответственность.
Также Жорин подчеркнул, что основанием для проверки может стать реакция спикера Госдумы Вячеслава Володина. Политик призвал обратить внимание на высказывания Водонаевой и привлечь модель за них к ответственности.
Юрист рассказал, от чего будет зависеть решение по возможному преследованию телеведущей.
Здесь ключевым моментом будет лингвистическое исследование, которое и установит, были ли в её высказываниях оскорбления, которые могут подпадать либо под административное правонарушение, либо даже уголовное, — цитирует адвоката URA.RU.
Ранее, как писал NEWS.ru, экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян.
Вскоре после этого Водонаева и Скабеева поругались в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Модель задело высказывание ведущей о её внешности.