https://static.news.ru/photo/ef67d49e-3c58-11ea-94cf-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

За слова о «рожающем быдле» телеведущую и модель Алёну Водонаеву могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в разговоре с журналистами сообщил «звёздный» адвокат Сергей Жорин, который ранее представлял в суде Евгения Петросяна, Бари Алибасова и других знаменитостей.

Юрист отметил, что высказывания Водонаевой о «рожающем быдле» могут подпасть под статью УК РФ о возбуждении ненависти или вражды по отношению к социальной группе. Также телеведущую возможно осудить за эти слова по закону об оскорблении общества и государства, предусматривающему административную ответственность.

Также Жорин подчеркнул, что основанием для проверки может стать реакция спикера Госдумы Вячеслава Володина. Политик призвал обратить внимание на высказывания Водонаевой и привлечь модель за них к ответственности.

Юрист рассказал, от чего будет зависеть решение по возможному преследованию телеведущей.

Здесь ключевым моментом будет лингвистическое исследование, которое и установит, были ли в её высказываниях оскорбления, которые могут подпадать либо под административное правонарушение, либо даже уголовное, — цитирует адвоката URA.RU.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян.