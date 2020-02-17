https://static.news.ru/photo/a693d6ce-5192-11ea-8453-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Семён Слепаков рассказал, что его новый сериал «Домашний арест» повествует об изменениях , которые произошли в стране. Сценарист пошутил, что лента снята в жанре фэнтези, поэтому она покажет коррупцию, которой уже нет и не было в нашей стране.

Актуален ли он сейчас? Конечно же нет! Коррупция в нашей стране давно и безвозвратно побеждена, а «Домашний арест» — это просто исторический экскурс в прошлое. Да, если честно, и тогда коррупции тоже не было, — отметил продюсер.

Сериал выйдет на телеканале ТНТ. Первый эпизод покажут 17 февраля. Ранее он уже был доступен подписчикам видеоплатформы Premier, пишет Газета.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Слепаков рассказал своё видение ситуации с лесными пожарами в Сибири и выборами в Мосгордуму. Он сравнил столичных чиновников с учительницей, которая обкакалась, но продолжает вести урок.