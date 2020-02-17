Шоумен Семён Слепаков рассказал, что его новый сериал «Домашний арест» повествует об изменениях , которые произошли в стране. Сценарист пошутил, что лента снята в жанре фэнтези, поэтому она покажет коррупцию, которой уже нет и не было в нашей стране.
Актуален ли он сейчас? Конечно же нет! Коррупция в нашей стране давно и безвозвратно побеждена, а «Домашний арест» — это просто исторический экскурс в прошлое. Да, если честно, и тогда коррупции тоже не было, — отметил продюсер.
Сериал выйдет на телеканале ТНТ. Первый эпизод покажут 17 февраля. Ранее он уже был доступен подписчикам видеоплатформы Premier,
Как ранее писал NEWS.ru, Слепаков рассказал своё видение ситуации с лесными пожарами в Сибири и выборами в Мосгордуму. Он сравнил столичных чиновников с учительницей, которая обкакалась, но продолжает вести урок.
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