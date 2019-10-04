Соседка Натальи Бочкарёвой рассказала, что у артистки действительно могли возникнуть проблемы со здоровьем после инцидента с наркотиками, так как она видела автомобиль скорой помощи у подъезда.
Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Вы знаете, не вижу её уже неделю, — сказала соседка.
Она считает, что задержание и давление общественности могли довести актрису до нервного срыва. По её словам, она всегда была доброжелательной, передаёт
Наталью Бочкарёву остановил наряд ДПС в ночь на 28 сентября. Сотрудники дорожной полиции заподозрили актрису в нахождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование. У Бочкарёвой было обнаружено около 0,6 грамма кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и даже обещала обратиться в суд.
Ранее News.ru писал о том, что врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой, у которой обнаружили кокаин.
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