https://static.news.ru/photo/d7b991a0-b0c8-11e9-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Соседка Натальи Бочкарёвой рассказала, что у артистки действительно могли возникнуть проблемы со здоровьем после инцидента с наркотиками, так как она видела автомобиль скорой помощи у подъезда.

Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Вы знаете, не вижу её уже неделю, — сказала соседка.

Она считает, что задержание и давление общественности могли довести актрису до нервного срыва. По её словам, она всегда была доброжелательной, передаёт РЕН ТВ .

Наталью Бочкарёву остановил наряд ДПС в ночь на 28 сентября. Сотрудники дорожной полиции заподозрили актрису в нахождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование. У Бочкарёвой было обнаружено около 0,6 грамма кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и даже обещала обратиться в суд.

Ранее News.ru писал о том, что врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой, у которой обнаружили кокаин.