Скончалась актриса из «Кухни» и «Улиц разбитых фонарей»

https://static.news.ru/photo/7638cdd8-b3f0-11eb-81ae-96000091f725_660.jpg Кира Крейлис-Петрова Фото: alexandrinsky.ru

Ушла из жизни российская актриса Кира Крейлис-Петрова, передаёт на своём сайте Александринский театр. Ей было 89 лет. Она снималась в таких картинах и сериалах, как «Кухня», «Влюблён по собственному желанию» и «Улицы разбитых фонарей».

Кира Александровна [Крейлис-Петрова] родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более 30 лет своей жизни она посвятила служению Александринскому театру. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены, — говорится в сообщении.

Театралам она запомнилась ролями Ляпкиной-Тяпкиной и Арины Пантелеймоновны в гоголевских постановках Валерия Фокина «Ревизор» и «Женитьба». Известность покойной также принесли образы Антоновны в «Детях солнца», Халиды в «Тринадцатом председателе», Трефены в спектакле «Над светлой водой», Бальзаминовой в «Женитьбе Бальзаминова», Ганны в «Вечере» и Еремеевны в «Недоросли».

Ранее сообщалось, что американский режиссёр, актёр и продюсер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. По имеющимся данным, Ллойд скончался в своём доме в Лос-Анджелесе в минувший вторник, 11 мая. Причина смерти не раскрывается. Норман Ллойд стал известен широкой публике после исполнения роли Фрайя в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант» (1942). Также он принимал участие в фильме Чарли Чаплина «Огни рампы».