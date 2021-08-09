«Сиськи, ноги, жопа»: Ширвиндт о том, как в СССР «раскрепощали» актрис

Российский актёр Александр Ширвиндт, который занимает пост худрука Театра сатиры и является преподавателем актёрского мастерства, рассказал, чем современные студентки театральных училищ отличаются от студенток 1950-х. В интервью изданию «Семь дней» он объяснил, что молодежь сильно изменилась и сейчас её уже нужно скорее «закрепощать», а не наоборот.

Раньше этих 18-летних бемби нужно было два первых года раскрепощать. Сейчас они приходят, уже снявшись в рекламе виагры и прокладок, и наша задача теперь, наоборот, их закрепостить. Всё остальное — сиськи, ноги, жопа, глаза — то же самое. Другое дело, что они серые, ничего не знают, — рассказал Ширвиндт.

Он отметил, что даже 20 лет назад всё было совсем иначе. Причину таких изменений он видит в том, что сменился сам контекст жизни.

87-летний народный артист РСФСР ещё в советскую эпоху открыл многих актёров, с которыми впоследствии стал дружить. И по сей день он ведёт эту работу, хотя отмечает, что уровень знаний студентов оставляет желать лучшего.

Ранее Александр Ширвиндт обратился с довольно грустным пожеланием к пенсионерам. При этом артист отметил, что на нём кончилось время, когда «отлично шутили».