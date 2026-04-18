США собираются захватывать связанные с Ираном суда в международных водах

Вооруженные силы США готовятся проводить захват связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Этим решением Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока, отметили журналисты.

Как сказано в материале, администрация президента США Дональда Трампа старается нарастить экономическое давление на Тегеран. Штаты таким образом хотят заставить иранские власти снова открыть пролив и пойти на уступки по своей ядерной программе.

Ранее Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

При этом издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном. Источники полагают, что на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.