18 апреля 2026 в 20:26

США собираются захватывать связанные с Ираном суда в международных водах

Вооруженные силы США готовятся проводить захват связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Этим решением Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока, отметили журналисты.

Как сказано в материале, администрация президента США Дональда Трампа старается нарастить экономическое давление на Тегеран. Штаты таким образом хотят заставить иранские власти снова открыть пролив и пойти на уступки по своей ядерной программе.

Ранее Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

При этом издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном. Источники полагают, что на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
