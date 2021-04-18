Шуфутинский раскрыл подробности трагической смерти жены

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Супруга Михаила Шуфутинского Маргарита скоропостижно скончалась в США в 2015 году от сердечной недостаточности, когда артист находился на гастролях в Израиле. В браке они прожили 44 года.

Я был на гастролях в Израиле, один сын был в Филадельфии, другой — в Москве, а Рита — в Лос-Анджелесе. Мне позвонили в Израиль сыновья и сказали, что мама умерла. Мы все потихонечку болеем, иногда сердце поболит, иногда печень. Но у неё не было хронических заболеваний. Она была здоровая, энергичная женщина, — рассказал в эфире телеканала НТВ Шуфутинский.

Шансонье признался, что трагическая смерть супруги стала для него шоком. Жена всегда готова была следовать за ним хоть на край света, «сутками стояла у плиты, чтобы повкуснее накормить всю семью».

Прошло время, раны каким-то образом лечатся. Мне повезло, что я встретил человека, который смог мне её заменить. Поначалу были моменты: едешь в машине, видишь, переезд или развязку открыли, думаешь, надо позвонить ей и сказать. Бам — а звонить-то уже некому. Такие ситуации меня сопровождали долгое время, — рассказал Шуфутинский.

Новая возлюбленная певца — Светлана Уразова — почти на 30 лет его моложе, она долгое время работала в его коллективе. Отношения они официально не оформляют, но Шуфутинский считает её своей женой.

Как писал NEWS.ru, Михаилу Шуфутинскому американские врачи диагностировали патологию нервных окончаний верхнего отдела позвоночника, которая могла привести к летальному исходу. После резкого наклона у 73-летнего музыканта отказали руки и потребовалась срочная операция. Пришлось удалить три позвонка. Певец проводил операцию в США и после вмешательства хирургов стал чувствовать себя «на 65% лучше».