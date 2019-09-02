https://static.news.ru/photo/b53ec87c-ce2b-11e9-8adb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В этом году шлягеру Михаила Шуфутинского «Третье сентября» исполняется 26 лет. По словам шансонье, песня стала хитом сразу же из-за её «душевности», а не из-за интернет-мемов.

Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит, — рассказал RT Шуфутинский.

Дата 3 сентября не имела отношения к каким-то событиям из жизни певца, зато несколько лет спустя именно в этот день родился старший внук Шуфутинского Дмитрий.

Я не думал, что достаточно трагичная песня станет хитом для широкого круга людей. Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже, — считает Шуфутинский.

Как писал News.ru, Шуфутинский рассказал, что не собирается отказываться от песни «3 сентября» из-за того, что она стала поводом для шуток в Интернете. Певец отметил, что новый хит вместо старого нужен тем, у кого прежняя композиция плохая, а со своей песней он расставаться не собирается. Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, текст — Игорь Николаев. По словам Николаева, за этой датой ничего не стоит, она просто идеально легла на музыку.