Шубская и Овечкин запечатлелись вместе с сыновьями

https://static.news.ru/photo/b72faf94-2ce3-11eb-b1ed-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская и Александр Овечкин Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Актриса Анастасия Шубская и её супруг, хоккеист Александр Овечкин, запечатлелись вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильёй.

Известно, что 22 ноября отмечается День сыновей. Так, на представленном фото Овечкин и Шубская держат мальчиков на руках, нежно глядя друг другу в глаза.

Поздравляю с Днём Сыновей, — написала Шубская в Instagram.

Брак Овечкина и Шубской был заключён в 2017 году. Пара живёт в роскошном особняке в Соединённых Штатах. Супруги во второй раз стали родителями в мае 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Шубская и Овечкин отправились на море вместе со своими подросшими сыновьями Сергеем и Ильёй.

Так, семейное путешествие началось 20 ноября. Компанию супругам составили сёстры и племянники Шубской.