Шубская и Овечкин запечатлелись вместе с сыновьями

Актриса Анастасия Шубская и её супруг, хоккеист Александр Овечкин, запечатлелись вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильёй.
Известно, что 22 ноября отмечается День сыновей. Так, на представленном фото Овечкин и Шубская держат мальчиков на руках, нежно глядя друг другу в глаза.
Поздравляю с Днём Сыновей, — написала Шубская в Instagram.
Брак Овечкина и Шубской был заключён в 2017 году. Пара живёт в роскошном особняке в Соединённых Штатах. Супруги во второй раз стали родителями в мае 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Шубская и Овечкин отправились на море вместе со своими подросшими сыновьями Сергеем и Ильёй.
Так, семейное путешествие началось 20 ноября. Компанию супругам составили сёстры и племянники Шубской.