Шнуров сравнил Стаса Михайлова с Кадыровым и попросил «отпустить гитариста»

https://static.news.ru/photo/702c6334-30c7-11eb-bd35-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnurovs

Лидер группы «Ленинград» и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров написал новое стихотворение, посвящённое исполнителю шансона Стасу Михайлову и его конфликту с гитаристом Вячеславом Кузнецовым (Славой Маркесом), который обвинил его во вранье по поводу поддержки своих музыкантов в пандемию.

После того как Михайлов выступил на программе «60 секунд», где он утверждал, что несмотря на пандемию продолжает платить своим артистам, Кузнецов заявил, что это ложь и певец не дал своим сотрудникам ни копейки.

Накануне гитарист объяснил свои обвинения в адрес любимца российских женщин тем, что с лета он в коллективе Михайлова не работал и не мог знать, как на самом деле обстоят дела. Кузнецов заверил, что «сейчас поддержка музыкантам оказывается и всё хорошо».

По мнению Шнурова, которое он выразил в стихах, извинения гитариста неискренние и их заставил принести сам Михайлов, чуть ли не под угрозой расправы над несчастным.

Скажет всё! Жизнь оставьте скитальцу! // И не верит никто покаянным слезам, // Ведь от страха течёт уже даже по ляжкам. // Оказался наш Стасик немножко Рамзан. // Отпусти гитариста бедняжку, — пишет Шнуров.

Подписчики при этом считают, что во всём виновата супруга шансонье Инна Михайлова, которая, кстати, грозилась и Шнуру продемонстрировать свой тяжёлый удар.

Кроме того, именно Инна опубликовала пост о том, что Кузнецов оклеветал Стаса Михайлова, приложив к нему аудиозапись телефонного разговора с гитаристом. Потом она заявила, что перед её мужем извинился за оскорбления и музыкант Александр Скляр, называвший Михайлова «упырём», писал NEWS.ru.