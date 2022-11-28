Ширвиндт прокомментировал съемки пародии на «Иронию судьбы» Александр Ширвиндт заявил, что не знал о съемках пародии на «Иронию судьбы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Актер Александр Ширвиндт заявил, что не знал о съемках новой версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает KP.RU. Артист не стал давать проекту однозначной оценки, но уточнил, что «осовременивание» старых фильмов — это, скорее, негативное явление, тогда как пародия, на его взгляд, уместнее.

Я первый раз об этом слышу. Вообще-то я против осовременивания культовых фильмов. А вот пародии — это интересно, особенно если это сделано талантливо и остроумно, — заявил Ширвиндт.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимает пародию на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» под названием «СамоИрония судьбы». В съемках проекта принимают участие такие звезды, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Как заявила вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина, она «ничего не знает» о съемках пародии на новогоднюю комедию. По ее словам, к ней «по этому вопросу никто не обращался, разрешения не спрашивал». Сын соавтора сценария советской комедии Эмиля Брагинского Виктор также заявил, что у него «никто не спрашивал разрешения на съемки ни фильма-пародии, ни какого-то другого».

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что законодательство допускает создание произведений в жанре музыкальной пародии без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения.