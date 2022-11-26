Жорин объяснил, что грозит ТНТ за «Иронию судьбы» без ведома вдовы Рязанова Звездный адвокат Жорин заявил, что ТНТ имеет право снимать «Самоиронию судьбы» без согласия вдовы Рязанова

Фото: Владимир Астапкович/ИТАР-ТАСС

Режиссер Эльдар Рязанов

Законодательство допускает создание произведений в жанре музыкальной пародии без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Так юрист прокомментировал заявление вдовы Эльдара Рязанова Эммы Абайдуллиной о том, что канал ТНТ, который в настоящий момент снимает новогоднюю пародию «Самоирония судьбы» на советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», не обращался к ней за соответствующим разрешением на работу.

По словам Жорина, «согласно действующему законодательству, если вы хотите снять кино по произведению автора, то необходимо обратиться к правообладателю и получить у него разрешение на использование произведения». В случае отсутствия разрешения правообладатель может обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации и запрете показа данного фильма, если он уже снят. При этом защитник напомнил об исключении, под которое и подпадают съемки «Самоиронии судьбы».

Создание произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии <...> допускается без согласия автора или иного обладателя исключительного права без выплаты вознаграждения. Об этом прямо говорится в п.4 ст.1274 ГК РФ, — цитирует закон Жорин.

Ранее вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила NEWS.ru, что «ничего не знает» о съемках каналом ТНТ пародии на новогоднюю комедию ее мужа «Ирония судьбы, или С легким паром!». По ее словам, к ней «по этому вопросу никто не обращался, разрешения не спрашивал». Сын соавтора сценария советской комедии Эмиля Брагинского Виктор также заявил NEWS.ru, что у него «никто не спрашивал разрешения на съемки ни фильма-пародии, ни какого-то другого».