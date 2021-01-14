Сестра Жанны Фриске показала поклонникам своего возлюбленного

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Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья выложила в социальной сети фото со своим возлюбленным Александром Титовым. Известно, что в 2019 году девушка развелась со своим предыдущим избранником Сергеем.

Да, у меня новые отношения. Саша — мой молодой человек. Мы вместе рекламировали магазин моей подруги и сняли такой фэмили-лук, — написала Наталья Фриске в социальной сети.

По словам друзей девушки, с мужем они испытывали сильные чувства, однако со временем любовь сошла на нет. Стали возникать ссоры, и впоследствии пара осознала, что отношения лучше прекратить. Сейчас Наталья Фриске строит карьеру мастера по бровям и перманентному макияжу. Также известно, что девушка хочет выступать на сцене.

Ранее NEWS.ru писал, что отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал данные о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев собирается избавиться от части квартиры артистки в центре Москвы. Речь идёт о 1/3 просторной квартиры в Шмитовском проезде.