Сестра Фриске после пластики поразила фанатов сходством с Ириной Шейк

https://static.news.ru/photo/6aa83e54-b36a-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Сестра Жанны Фриске продемонстрировала в Instagram результаты очередной пластической операции. С каждым разом Наталья всё больше становится похожей на сестру-певицу.

Но в этот раз поклонники сравнили родственницу звезды с Ириной Шейк. На фото мастер макияжа позирует на своём рабочем месте в чёрном платье и с красной помадой на губах.

Цвет настроения красный, — подписала снимок сестра Фриске.

Поклонники Натальи отметили, что она становится всё более эффектной после операций. Некоторые увидели в ней Ирину Шейк, но большинство опять-таки сошлись на том, что Наталья становится копией Жанны.

«Прямо на Жанну похожа с этой помадой», «Стильно и красивые глаза!», с одобрением пишут пользователи в комментариях под фото.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске Наталья скорбит по скончавшейся от рака певице. В пятую годовщину её смерти она опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что до сих пор не может смириться с утратой.