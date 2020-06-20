Сестра Фриске после пластики поразила фанатов сходством с Ириной Шейк

Сестра Жанны Фриске продемонстрировала в Instagram результаты очередной пластической операции. С каждым разом Наталья всё больше становится похожей на сестру-певицу.
Но в этот раз поклонники сравнили родственницу звезды с Ириной Шейк. На фото мастер макияжа позирует на своём рабочем месте в чёрном платье и с красной помадой на губах.
Цвет настроения красный, — подписала снимок сестра Фриске.
Поклонники Натальи отметили, что она становится всё более эффектной после операций. Некоторые увидели в ней Ирину Шейк, но большинство опять-таки сошлись на том, что Наталья становится копией Жанны.
«Прямо на Жанну похожа с этой помадой», «Стильно и красивые глаза!», с одобрением пишут пользователи в комментариях под фото.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске Наталья скорбит по скончавшейся от рака певице. В пятую годовщину её смерти она опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что до сих пор не может смириться с утратой.
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