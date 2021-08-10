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Сергей Зверев назвал лучший день для голосования на выборах в Госдуму

12:41, 10 августа 2021
Сергей Зверев назвал лучший день для голосования на выборах в Госдуму Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стилист Сергей Зверев, который пойдёт на выборы в Госдуму кандидатом по Бурятскому одномандатному округу от партии «Зелёные», назвал в Instagram лучший день для голосования. По его словам, оптимальнее всего приходить на избирательные участки на третий день выборов.

Зверев отметил, что также важно обязательно проверять в журнале списки, чтобы «за вас и ваших родственников не „проголосовали“ нехорошие люди».

Нужно проявить свою честную позицию, независимо от того, как вас просят проголосовать на работе, — добавил стилист.

Шоумен утверждает, что решение пойти в политику далось ему весьма непросто. Изначально он не собирался баллотироваться, однако об участии в выборах его попросили те, кто следит за его экологической деятельностью. 

Ранее сообщалось, что Зверев, помимо Бурятии, намерен сделать политическую карьеру также и в Красноярском крае. Знаменитый экоактивист намерен избираться в законодательное собрание региона.

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