«Сердце разбито»: израильская актриса Галь Гадот о событиях на родине

https://static.news.ru/photo/4101e486-b3cf-11eb-846b-96000091f725_660.jpg Галь Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

Израильская актриса Галь Гадот посвятила событиям на родине пост в социальной сети Instagram. Она заявила, что её «сердце разбито», что переживает за свою семью, за друзей и «за свой народ».

Моё сердце разбито. Моя страна (Израиль. — NEWS.ru) находится в состоянии войны. Это порочный круг, который продолжается слишком долго. Израиль заслужил жить как свободная и безопасная нация, наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи, я молюсь, чтобы эта невероятная враждебность прекратилась, — написала Гадот.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.

Израильская армия продолжает наносить точечные авиаудары по ключевым объектам инфраструктуры в секторе Газа. Вечером 12 мая военные нанесли удары по зданию Минфина и офису Исламского национального банка в городе Газа. Также 12 мая был уничтожен штаб внутренней безопасности Газы и одно из самых высоких зданий анклава «Аш-Шурук», где находились офисы СМИ и различных коммерческих организаций, магазины и жилые апартаменты. Как минимум три человека погибли. Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.

Ранее сообщалось, что израильские военные ведут подготовку к наземной операции на территории сектора Газа, однако пока руководство не давало команды о её проведении. Об этом 13 мая сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. По его словам, войска в дивизии «Газа» сейчас находятся на разных стадиях подготовки.