https://static.news.ru/photo/555c4ae8-2ebf-11ea-a8de-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище» Фото: disney.ru

Российские знаменитости публикуют фотографии с популярным фильтром, который подбирает человеку подходящего героя из диснеевских мультфильмов.

Так, программа сравнила певицу Ольгу Бузову и её возлюбленного, блогера Давида Манукяна, с одной и той же принцессой — Белль из «Красавицы и чудовища».

dava_m/instagram.com

Воспользовавшаяся фильтром Анна Седокова стала Шрамом из «Короля Льва», а ведущая Ксения Бородина — рыбкой Дори из «В поисках Немо».

annasedokova/instagram.com, artemovasasha1/instagram.com

Больше всего интернет-пользователей удивил результат дочери актёра Робина Уильямса, который покончил жизнь самоубийством в 2014 году. Девушка направила на себя телефон и стала Джинном из мультфильма «Аладдин».

zeldawilliams/instagram.com

Каковы были шансы на это? Мне бы хотелось думать, что это сделал ваш отец, для того чтобы вы продолжали смеяться и по сей день, — написал один из подписчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Давид Манукян показал, как на самом деле выглядит Бузова без фильтров и макияжа. Таким образом DAVA поздравил любимую с тем, что на её Instagram подписаны более 18 млн поклонников.