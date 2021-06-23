«Сдохни в одиночестве»: Макеева «воет» от бессилия из-за травли

Российская актриса Анастасия Макеева призналась, что буквально взвыла из-за травли в социальных сетях. В беседе с Sobesednik.ru она заявила, что подозревает бывшую жену своего возлюбленного в настраивании против неё своих поклонников.

Она занимается настоящим буллингом в Интернете — подстрекает людей к физической расправе. Это — статья! Они мне пишут: «Ты — бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!» Что это за разговоры? — призналась артистка.

Она устала от потока ненависти в сообщениях, которые ей отправляют в Instagram. По словам Макеевой, эти люди бьют по самому больному, зная, что у неё мизерные шансы стать мамой.

Актриса обратилась к Светлане с последним предупреждением: если она не прекратит травлю, Макеева пойдёт в суд. Адвоката для этих целей она уже наняла. Он будет отслеживать все негативные комментарии и фиксировать угрозы. В следующий раз экс-жена Романа Малькова может оказаться не в ток-шоу, а в зале суда, предупредила артистка.

Российская актриса Анастасия Макеева вышла замуж за своего нового возлюбленного после скандала с его супругой. Торжество прошло 29 мая в Крыму.